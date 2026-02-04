ザ・ドリフターズの高木ブー（92）が3日、インスタグラムを更新。雷様にふんした姿を投稿した。高木は「今日は節分です」とコメントし、ダチョウ倶楽部の肥後克広（62）とともに、雷様にふんしたツーショット写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「何だかご利益ありそうですね」「鬼のお姿なのに福に見えますね」「めちゃくちゃ楽しそうですね」とコメントが寄せられている。