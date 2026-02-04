レッドソックスの守護神、アロルディス・チャプマン投手（37）が3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場を「資格の問題」で断念したと3日（日本時間4日）、米各メディアが報じた。キューバ出身のチャプマンは同国代表として09年のWBCに出場。父方の祖父母が旧英国領のジャマイカ出身であることから、前回23年大会に続き、昨年12月に今大会もイギリス代表の予備名簿に入ったと報じられていた。米ス