「ジャンプスクエア」にて連載中の漫画『極楽街』（著：佐乃夕斗）のコミックス第6巻が、２月４日に発売された。これを記念して、屋外広告を渋谷と新宿の2ヶ所に展開された。【画像】新宿＆渋谷に掲出された『極楽街』大型広告血の繋がりがなくても家族のような関係を築いていくキャラクターたちを描く本作にちなんで、「そのつながりを、家族と呼びたい。」というコピーとともに、主人公アルマとタオ、対禍機関「蛇穴」に所属