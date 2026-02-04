アメリカ・ネバダ州で、男が重機を奪い、暴走する一部始終がカメラに捉えられた。男は警察官の警告にも従わず、最終的にはパトカーに乗り上げて停止した。重機で暴走…警察に“突進”もアメリカ・ネバダ州で撮影されたのは、重機で“暴走男”確保までの一部始終だ。フェンスを乗り越える男の目的は巨大な重機。乗り込むとフェンスを破壊し、暴走を開始した。パトカーが駆けつけると、まさかの事態に発展した。駆けつけた警察官のボ