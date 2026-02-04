元NHKアナウンサーの中川安奈（32）が3日、自身がパーソナリティーを務めるInterFMのポッドキャスト番組「修羅shushushu」の公式インスタグラムに登場。ボディーラインが浮き出る服をめぐっての悩みを明かした。同番組は中川とタレント鈴木紗理奈（48）がパーソナリティーを務め、仕事、家庭、恋愛など、現代の女性が直面する“修羅（修羅場）”をテーマに、さまざまな悩みを持つ女性を応援している。今回は中川から切り出した。番