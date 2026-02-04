1月28日、岡山県笠岡市で住宅1棟が焼ける火事があり、1人が遺体で見つかりました。警察は、遺体の身元は、この家に一人で住んでいた古川勝治さん（83）と判明したと発表しました。 【写真を見る】笠岡市の住宅火災の焼け跡でみつかった遺体の身元判明死因は焼死【岡山】 死因は焼死だということです。 1月28日午前5時20分ごろ、笠岡市神島外浦の古川勝治さん（83）の住宅から火が出ていると、近所に住む女性から消防に通報が