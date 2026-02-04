チャンギ空港またはセレター空港でエアバスとCFMインターナショナル、シンガポール民間航空局は、CFMなどが手掛ける次世代航空エンジン開発プロジェクト「RISEプログラム」における、世界初の空港試験場として、シンガポールのチャンギ空港またはセレター空港を採択したと発表しました。このエンジンは、どういったものなのでしょうか。【画像】えっ…これが試験が行われる「驚愕スタイルの航空エンジン」全貌です「RISEプログラ