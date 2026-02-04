“世界の妹”“童顔グラドル”とうたうグラビアアイドルの堀みなみ（25）が4日までに、インスタグラムを更新。水着オフショットを公開した。3作目のDVDが発売中の堀は「グッとスマイル運動苦手だけどキャッチボールはできるよ」と、黄色のビキニの上にシャツを羽織り、ソフトボールを手にするオフショットと、撮影の様子がうかがえる動画をアップした。フォロワーからは「すんばらしい！！」「ビキニ姿でキャッチボールしよ」「