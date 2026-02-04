タレント三田寛子（60）が3日にインスタグラムを更新。金髪＆サングラススタイルを披露した。「実際金髪にしたいけどなかなかできないからちょっと写真だけ髪の色変えてみました」とコメント。明るい金髪にサングラスを着用した、スタイリッシュな姿を投稿した。この姿にフォロワーからは「カッコ良いよ」「すごく若々しくて、25歳は若返った印象です」「超カワイイッ」とコメントが寄せられている。