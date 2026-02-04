"魅惑のG＆Hカップ"のグラビアアイドル・藤田あずさが3日までにインスタグラムを更新。小面積ビキニ姿を投稿した。藤田は「今日は風もなくて暖かくて過ごしやすかったなぁ」とコメントし、ハート柄のビキニ姿を投稿した。豊満なバストを小面積のビキニで包み、こぼれそうな様子を見せている。この投稿にフォロワーからは「布がちっさ過ぎ〜」「これはエロい」「かわいい人形」とコメントが寄せられている。