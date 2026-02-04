テレビ朝日系「グッド！モーニング」（月〜金曜午前4時55分、土曜午前6時、日曜午前5時50分）に出演中の気象予報士、今井春花（さくら）さん（26）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。「毎日段々と明るくなる朝を伝えると、季節の進みを感じます!これから春が来るのかぁ〜そのあと夏かぁ〜と考えたらなんだか楽しくなってきました!」とコメントし、ブラウスにミニスカートをあわせた、春先取りコーデをアッ