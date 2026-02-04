静岡朝日テレビの白木愛奈アナウンサー（27）が3日、インスタグラムを更新。ワンピース姿を披露した。白木アナは「シンプルながら形が綺麗なワンピースラインが入っていて大人っぽかったです」とコメントし、白いワンピース姿を投稿した。ワンピースは、トップス部分がぴったりとしており、美ボディーラインを際立てている。この投稿にフォロワーからは「ふっくら膨らみがたまりません」「シルエットが綺麗」「もう写真集だせる