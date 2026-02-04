米グーグルのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米司法省と複数の州当局は3日、米IT大手グーグルのインターネット検索事業を巡る反トラスト法（独禁法）違反訴訟で、ワシントンの連邦地裁が命じた是正策は不十分だとして、連邦高裁に控訴した。地裁は2024年8月、グーグルが米アップルなどに巨額の対価を支払い自社の閲覧ソフト「クローム」をスマートフォンの標準搭載にするよう働きかけたことについて独禁法違反と認