米専門局「ＭＬＢネットワーク」は３日（日本時間４日）、ポジション別の選手ランキングで右翼手のトップ１０を発表し、カブス・鈴木誠也外野手（３１）が７位に選ばれた。ＭＶＰ３度、通算４０４本塁打を誇るＭ・トラウト外野手（３４、エンゼルス）は９位で、和製大砲が上回った。渡米４年目の昨季は１５１試合で打率２割４分５厘、３２本塁打、１０３打点。日本人選手としては松井秀喜（ヤンキース）、大谷翔平（エンゼルス