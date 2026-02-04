モデルでタレントのローラ（35）が3日にインスタグラムを更新。和服姿を投稿した。「今日は、お友達のともちゃんと一緒にわたしの家でお着物の着付けの練習をして、明日の節分に向けて恵方巻きを食べて、こたつに入って一緒に今年の畑と田んぼの計画の話し合いをしたよ」と報告し、和服姿で正座をし、恵方巻きを食べる姿を投稿した。「今年の恵方巻きは、南南東に向かって無言で叶えたい願いを考えながら食べるのがいいと聞いたか