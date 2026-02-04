連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡第11回宮原知子 前編（全２回）まもなく開幕するミラノ・コルティナ五輪に合わせて、21世紀の五輪（2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会）に出場した日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩を振り返る本連載。第11回は、2018年平昌五輪に出場した宮原知子の軌跡を振り返る。前編は、ジュニア時代から頭角を現し、シニアデビュー後に世界のトップスケーターへと駆け上がっ