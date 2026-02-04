ゴジラ初のドラマシリーズシーズン2より、本予告編映像が公開された。Apple TVにて2026年2月27日より世界同時配信開始となる。 画像・映像提供 Apple TV 物語は、秘密組織モナークと世界の命運が危機に瀕するところから再開。英雄と敵対者たちはモンスター・ヴァースの重要地点・髑髏島で再び交錯し、海から出現する“神話的なタイタン”が眠る「謎の村」を巡って、過去の秘密が現在へ波紋を広げて