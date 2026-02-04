台湾の最大野党・国民党の副主席が北京を訪れ、およそ10年ぶりの開催となる「国共フォーラム」に参加しました。与党・民進党の頼清徳政権に圧力をかける狙いもあります。【映像】「国共フォーラム」の様子中国共産党・中央台湾事務弁公室主任・宋涛氏「両党は、両岸関係の平和的発展を推進し、中華民族の『共同の家』を守る責任を負っている」国民党副主席・蕭旭岑氏「将来の両岸は、人民の福祉の確保を最大目標とし、『92年合意