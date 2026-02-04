春闘が本格化する中、日本商工会議所と「連合」のトップが会談し、中小企業を含め賃上げを定着させることが重要との認識で一致しました。【映像】日商と連合の会談の様子日本商工会議所・小林健会頭「業績改善を伴わない防衛的な賃上げを強いられている中小企業が依然として多いことも事実であります。特に足元では円安の影響も心配しております」連合・芳野友子会長「（政府に対し）すべての分野における適正な価格転嫁と適正取