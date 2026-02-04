アンジャッシュの児嶋一哉が４日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」で、東京都が出している「東京アプリ」に登録しようとしたところ、ポイント登録ができず「おじさんはパニック」と嘆いた。この日は東京都の公式アプリ「東京アプリ」について特集。２日から登録が始まり、１５歳以上の都民を対象に１万１０００ポイントが付与され、ポイントはｄポイントなど民間のポイントにも還元できるという。申し込みはアプリを起動し、マ