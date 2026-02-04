「手パァにして」とお願いしたら…“驚きの行動”をする猫に、SNSでは大絶賛の声があがっている。【映像】手をパーにする瞬間（実際の映像）甘えん坊な性格のラガマフィンのつきみくん（3歳）。肉球の間から伸びた毛をバリカンでお手入れ。飼い主（@____tukimineko）から「ちょっと手パァにして」と言われると…手をパーにしてカットしやすくしてくれた。これには飼い主も「天才かと思った」と驚愕。人間の言葉を理解している