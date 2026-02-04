公益財団法人日本尊厳死協会は、2026年1月、協会の情報提供サイト『小さな灯台プロジェクト』で、尊厳死協会の会員・非会員を問わず誰でも参加できる新しい発信の場として「投稿ひろば」ページを開設した【図】小さな灯台プロジェクトのサイトには多くの声が* * * * * * *看取りのエピソード538例公益財団法人日本尊厳死協会は、リビング・ウイル Living Will（人生の最終段階における事前指示書）の普及啓発を行っている団体。日