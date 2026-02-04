上海市の豫園とその周辺エリアで1日夜、新春のイルミネーションが一斉に点灯し、春節（旧正月、今年は2月17日）の迎春イベントがスタートした。新華網が伝えた。今年の「豫園灯会（豫園ランタンフェスティバル）」は初めて規模を拡大し、豫園商城からBFC外灘金融センターおよび外灘（バンド）エリアまで拡大された。また、没入型の観光ルートを全方位的に構築し、伝統的な年越しムードとトレンディーなスタイルを融合させることで