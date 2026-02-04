マンチェスター・シティは２月４日、日本語版公式Xを更新。女子チームに所属するなでしこジャパンの長谷川唯と藤野あおばが、日本の人気俳優・萩原利久さんと対面した様子を動画で公開し、反響を呼んでいる。動画はシティの練習場を訪れた萩原さんを、長谷川と藤野が迎える場面からスタート。長谷川が「シティが好きなんですよね」と声をかけると、藤野も「いつもテレビで拝見してます」と続け、和やかな雰囲気で会話が弾む。