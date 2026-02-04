ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈの販売台数が、約１億５５００万台を超え、任天堂のゲーム機として歴代１位となりました。「ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ」は、テレビに接続したり持ち運んだりして遊ぶことが出来る家庭用ゲーム機で、２０１７年に発売されました。任天堂によりますと、去年１２月までの世界での累計販売台数は１億５５３７万台に上ったということです。これまで任天堂のゲーム機では「ニンテンドーＤＳ