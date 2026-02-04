「レートチェック」をきっかけに起こった米ドルの「下放れ」 市場の予想に反して行われた米当局による「レートチェック」を受けて、米ドル／円はその日のうちに155円台まで米ドル安・円高に動いた。この日、もう1つ興味深かったのは円安けん制の「レートチェック」だったものの、それをきっかけに円以外の通貨に対しても米ドル安が大きく進んだことだろう。 ユーロ／米ドルはこれまで上限となっていた1.