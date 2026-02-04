家族を救うため荒れる海を泳いだオースティン・アペルビーさん/ABC/AP（CNN）オーストラリア西部の海上で母親や弟妹と一緒に沖へ押し流された13歳の少年が、助けを呼ぶためにしけの中を4キロ泳いで岸にたどり着き、家族を救う出来事があった。西オーストラリア州警察が2日、フェイスブックへの投稿で明らかにした。それによると、同州クインダラップの沿岸で現地時間の1月30日午後、カヤックとパドルボードに乗っていた親子が沖合