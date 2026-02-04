佐々木世麗騎手（２２）＝園田・中塚猛厩舎＝は３日、姫路で４鞍に騎乗したが、４着が最高。「仕方ないですね」と前を向く。４日は６鞍に騎乗。お薦めは昨年８月以来に手綱を執る前走３着のアングラーだ。１ＲアモールファティＣ４ＲミスターエヌＢ５ＲプレシャスストーンＣ８ＲアングラーＢ１０ＲディスクリプションＣ１１ＲプリンセスカレンＣ（本紙評価）