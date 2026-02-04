朝起きて布団から出たらトイレで悪い気を流すのが不運を減らしていくコツ 琉球風水ではベッドから出たらまずトイレに行くようアドバイスする 皆さんは、朝起きたら最初に何をしますか？琉球風水では、ベッドから出たらまずトイレに行くようアドバイスします。トイレは排泄物を流すだけでなく、悪い気を流す場所でもあります。尿意があってもなくても、目が覚めたらトイレへ直行し、夜の間に身体に溜まった悪い気を出しましょう