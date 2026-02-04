４日の東京株式市場は大きく売りが先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比４７０円安の５万４２５０円と反落。 主力株をはじめ広範囲に売りがかさみ大幅安スタートとなった。前日に日経平均は２０００円超の上昇で一気に史上最高値を更新したが、きょうはその反動もあり利食い急ぎの動きが顕在化している。前日の米国株市場で半導体関連やソフトウェア関連株などハイテクセクターが波乱含みの下げに見舞われ