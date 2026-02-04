粉雪の舞う１月２０日、群馬県沼田市佐山町の中山間地域を見て回った地元猟友会の田村彦一さん（７１）は、「昨年１２月中旬まで毎日のように見回りをしたが、この辺のクマは冬眠したようだ」と話した。営むリンゴ農園のすぐ近くには、相次ぐクマの出没情報を受けて秋に設置したタンク型の捕獲用箱わなが今も残る。鹿やイノシシによる食害もあり、対策としてリンゴの下にくくりわなも仕掛けている。クマを巡っては今年度、東北