ユナイテッドアローズが５日続伸している。３日の取引終了後に発表した１月度の売上概況（速報）で、小売りとネット通販を合わせた既存店売上高が前年同月比１４．０％増と４カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 セール売り上げが好調だったことに加えて、今の時期から着られる梅春商品の動きが良好。また、前年に比べて休日が１日多かった影響がプラス１．５ポイント程度あった。ジャケット、