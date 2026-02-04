ソフトバンクグループは軟調。ここ２カ月以上にわたり５０００円以下の水準でのボックス圏もみ合いが続いている。前日は日経平均が急騰するなかインデックス買い効果もあって５％超の上昇で反騰の狼煙を上げたが、きょうは再び目先筋の売りを浴びている。前日の米国株市場ではナスダック総合株価指数が一時５００ポイントを超える波乱含みの下げとなり、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も２％あまり下落した。