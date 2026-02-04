ＡＲＥホールディングスは続伸している。３日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想・配当予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の５１７０億円から５８５０億円（前期比１５．６％増）、営業利益予想を３００億円から３５０億円（同７５．１％増）、最終利益予想を２１６億円から２３９億円（同６６．９％増）に引き上げた。同時に期末配当予想を５