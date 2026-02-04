Ｈｍｃｏｍｍがカイ気配スタートで一気に値幅制限上限まで水準を切り上げた。人工知能（ＡＩ）の研究開発とその社会実装をビジネス領域とし、音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理などを活用したソリューションを幅広く手掛ける。３日取引終了後、空調機や情報通信関連製品の製造及びサービスなどを提供するゼネラル（川崎市高津区）と地方自治体向け防災・業務支援ソリューション「ＧＲＡＮＴＯＷ