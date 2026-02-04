レカムが続急伸している。３日の取引終了後に、昨年１０月からプリセールス活動を行っていた自律型ＡＩを活用したＡＩエージェント事業を正式に開始し、商用展開を本格化したと発表しており、中長期の収益基盤拡大につながるとの期待感から買われているようだ。 同事業は、中国のＡＩ企業である杭州実在智能科技との合弁会社ＩｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅＩｎｄｅｅｄＲｅｃｏｍｍ（合弁比率：同社４９％、実在