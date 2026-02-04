任天堂は急反落している。同社は３日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比９９．３％増の１兆９０５８億８３００万円、最終利益は同５１．３％増の３５８８億６３００万円となった。新型ゲーム機「ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２（ニンテンドースイッチ２）」の本体は昨年１２月第４週までの累計で販売台数１５００万台を達成するなど、過去最速