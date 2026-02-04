今冬、アルイテハドからフェネルバフチェへの移籍が決定的と伝えられたMFエンゴロ・カンテだったが、事務的なミスによって破談となったようだ。23年6月にチェルシーからアルイテハドに3年契約で加入したカンテ。今夏に現行の契約が満了を迎えることもあり、今冬移籍の噂が浮上すると、移籍金400万ユーロ(約7億円)でフェネルバフチェへの完全移籍が合意に達したと報じられた。しかし、移籍は実現せず。両クラブ間では、フェネ