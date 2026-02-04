4日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比18.6％減の882億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.1％減の531億円となっている。 個別ではグローバルＸスーパーディビィデンド－ＵＳ 、ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ設備・人材投資指数 、業界改