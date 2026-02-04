JR山陽線 柳井～徳山駅で運転を見合わせています。JR西日本によりますと、午前9時15分ごろ島田駅で列車と人が接触したため、順次運転を見合わせているということです。運転の再開は11時半以降を見込んでいます。また、迂回ルートの岩徳線（岩国駅～徳山駅）では昼間時間帯集中工事に伴う列車の運休があります。＜運休・代行輸送なし＞岩国駅発 徳山行き 午前11時26分発、午後1時26分発徳山駅発 岩国行き 午