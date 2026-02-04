ミュージシャンのGACKTが4日、自身のX（旧ツイッター）を更新。今年2月をめぐる一部臆測について自身の見解を示した。「『2026年2月は、人生で二度と訪れない特別な月。月曜〜日曜がすべて4回ずつ並ぶ2月は【823年に一度】この月に行動すれば、素敵なことが起きる』そんな話が、仲間内で回ってきた」と前置きした上で「確かに、この整いすぎたカレンダーは美しい。一瞬、思考が止まる。人は“秩序”に意味を見出したがる生き物だ。