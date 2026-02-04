テレ東では、遠藤憲一が主演を務める新作ドラマ「さすらい釣り師糸田三平」を2月15日(日)・22日(日)の夕方、２週にわたり放送します。遠藤が演じるのは唯一の趣味が釣りというバツ２独身のクリーニング店店主・糸田三平。訪れた港町でなぜか美女と出会い恋に落ちるこのドラマ……ゲストヒロインの情報を遂に解禁します。第１話の金沢八景編では自身も釣りが趣味の美村里江、第２話の清水港編では釣りは初体験の中村静香