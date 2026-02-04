◆姫路競馬２日目（２月４日）《小牧太》２７勝。ダイゴリュウジン（３Ｒ）に自信。「昇級しても」（◎）。ウインディーパレス（１１Ｒ）は「斤量の５９キロがカギ」（○）。スマルト（２Ｒ）も「乗り難しいところがあるので気をつけたい」（○）。《下原理》３勝を加えて１４勝。シャイニングギフト（６Ｒ）に力が入る。「攻め馬の感じからも調子はよさそう」（◎）。エイシンハリアー（１１Ｒ）も「力はある」（◎）