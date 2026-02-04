◇長生炭鉱とは山口県宇部市の沖合。海岸沿いに突き出た2つの換気口（ピーヤ）がある場所に、水没した犠牲者183人がいるという事実を突き止めたのは、宇部市の歴史教師だった山口武信さんだ。刻む会によると、郷土史家でもあった山口さんは、1976年に宇部市の地方史研究を発表した。当時、宇部市には約60の炭鉱が存在していたが、海底炭鉱が多かったため水没事故が頻発していたという。1911年から1948年まで、長生炭鉱をはじめとす