「全体的に水が濁っていて、非常に苦戦しました」3日午後1時30分、山口県宇部市の沖合。海水が滴り落ちる潜水服姿の日本人ダイバーの伊左治佳孝さんが、複雑な表情でマイクを握った。かつて炭鉱地帯として栄えた宇部市の中でも、朝鮮人が最も多く「朝鮮炭鉱」とも呼ばれた長生炭鉱。84年前の1942年2月3日未明、海底炭鉱だったこの場所で、坑道の落盤事故が起きた。朝鮮人136人と日本人47人の計183人が、この事故で命を落とした。当