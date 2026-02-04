旧正月連休を控え、日本に地震の危機感が高まっている。昨年12月初めのマグニチュード（M）7．5の青森県東方沖地震に続いて新年にも日本各地でM5．0以上の地震が頻発しているからだ。気象庁によると、今年に入って日本で発生したM5．0以上の地震は計7件（余震除く）。1月6日に島根県松江市の南東側23キロ地域でM6．2の地震が発生し、1月12〜13日には北海道旭川市の北側137キロ、148キロ地点でそれぞれM5．0と5．2の地震が起きた。