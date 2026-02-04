オリオールズのカイル・ブラディッシュ（29）が3日（日本時間4日）、今年最初の年俸調停裁定で勝訴し、355万ドル（約5億5000万円）を受け取ることになった。球団側は287万5000ドル（約4億5000万円）を提示していた。3人の仲裁人は、主張を聴取した翌日の同日に裁定を下した。AP通信が報じた。右腕のブラディッシュは、2024年6月にトミー・ジョン手術を受け、25年8月26日に実戦復帰。レッドソックス戦では6回を投げて2失点、10