元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が4日までに自身のインスタグラムを更新。婚約者の歌舞伎俳優、中村橋之助（30）と超大物お笑いタレントとの3ショットを披露した。「日本テレビ『踊る！さんま御殿！！』2月10日（火）20:00〜出演させて頂きます！！」と告知し、MCを務める明石家さんまと自身、橋之助の3ショットをアップ。「今回は橋之助さんとの参加でしたので、非常に安心しながら楽しめました。笑是非ご覧ください