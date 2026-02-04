2日午後、鹿角市の国道で除雪車が歩行者に衝突し、96歳の男性が足の骨を折る大けがをしました。鹿角警察署の調べによりますと2日午後2時ごろ、鹿角市花輪字上中島の国道282号で、右折しようとした小型除雪車が歩いていた男性に衝突しました。この事故で、歩いていた鹿角市花輪の96歳の男性が足の骨を折る大けがをしました。除雪車を運転していた鹿角市花輪の49歳の男性にけがはありませんでした。除雪車は除雪作業中だったというこ