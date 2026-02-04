気象庁によりますと、関東甲信地方は、晴れや曇りとなっています。 4日（水）～9日（月）の雪雨シミュレーション ４日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りとなるでしょう。 ５日は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りとなるでしょう。 関東地方と伊豆諸島の海上では、４日から５日にかけて、波がやや高